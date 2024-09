Motorista perde o controle da direção, invade pista contrária e capota na BR-364

Vanderlei da Silva Rodrigues, 42 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira (13), após o veículo em que ele estava capotar no km 22 da BR-364, entre os municípios de Rio Branco e Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Vanderlei trafegava como passageiro juntamente com mais dois amigos em um carro modelo Fiat Uno, de cor cinza, no sentido Rio Branco-Bujari, quando, inesperadamente, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou.

Com o impacto, Vanderlei sofreu um ferimento extenso na perna esquerda, além de cortes no nariz e na boca. Os amigos de Vanderlei sofreram escoriações leves e não precisaram de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Vanderlei ao pronto-socorro de Rio Branco, com quadro clínico estável.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. Após a realização da perícia, o veículo foi removido por um guincho.