MPAC e PM deflagram nova operação e cumprem quase 30 mandados de prisão e buscas

Integrantes do Ministério Público do Acre (MPAC) e a Polícia Militar de Sena Madureira deflagraram na manhã desta sexta-feira (20) a 3ª fase da operação Open Source que visa combater as organizações criminosas. Segundo informações, foram cumpridos 29 mandados judiciais, distribuídos entre mandados de prisão e de busca e apreensão.

No que se refere à prisão propriamente dita, sete infratores foram capturados e encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira. “Essa operação se realizou em diversos bairros do município, demonstrando atuação firme do Estado, através do Ministério Público e PM no combate ao crime organizado”, enfatizou o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM.

“Os alvos são todos integrantes de organização criminosa de âmbito nacional, com sede no Rio de Janeiro. A operação é mais um trabalho em conjunto entre o Ministério Público e a Polícia Militar visando trazer mais segurança para o Estado do Acre. Também foram apreendidos ilícitos e mídias que serão devidas analisados”, destacou o promotor Bernardo Albano.

Durante a investida, foram apreendidos também 279 gramas de cocaína e 18 gramas de maconha, além de 1.980 reais em dinheiro.