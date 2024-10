Nikolas Ferreira chega ao Acre pela primeira vez em apoio à reeleição de Bocalom; veja agenda

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) chegou ao Acre na noite desta segunda-feira (30), pela primeira vez, para reforçar sua presença na campanha de reeleição do prefeito Tião Bocalom. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele aparece ao lado do senador Márcio Bittar, que expressa gratidão pela presença do deputado.

“Primeira vez pisando no Acre, fico muito feliz com o carinho. Não tenho dúvidas que amanhã vai ser um dia importantíssimo para levantar mais pessoas pra dentro da direita, junto ao nosso prefeito 22”, afirmou Nikolas em sua chegada.

A agenda do deputado em Rio Branco, marcada para esta terça-feira (1), inclui um café da manhã com militantes do PL, seguido de um evento voltado para o segmento evangélico e de juventude, que contará com a participação do prefeito Bocalom.

Em seguida, às 09h, Nikolas participa de um evento de campanha com o segmento evangélico e de juventude, no Maison Borges. A festa terá a presença do prefeito Tião Bocalom.

Nikolas só fica na capital pela parte da manhã e retorna à Brasília logo após o encerramento das agendas do partido.

Com uma forte base de apoio no Congresso Nacional, Nikolas Ferreira busca fortalecer a campanha do PL no Acre, alinhando-se ao discurso bolsonarista que preconiza a união da direita.

Veja o vídeo: