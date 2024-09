No Acre, mais de 200 empresas renegociaram R$ 12,4 milhões no Desenrola Pequenos Negócios

O programa federal Desenrola Pequenos Negócios já renegociou dívidas bancárias de 65 mil MEIs e empresas de micro e pequeno porte. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), foram renegociados R$ 3 bilhões em dívidas, de 13 de maio até 20 de agosto.

No Acre, 211 empresas e empresários renegociaram seus débitos em uma ação que envolveu 266 contratos e um valor total de R$ 12,4 milhões.

O programa foi criado por meio de Medida Provisória, que possibilitou a renegociação de dívidas não quitadas até 23 de janeiro deste ano e participaram empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A iniciativa foi desenvolvida com base na experiência na Faixa 2 do Desenrola para pessoas físicas.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentraram a maioria dos clientes envolvidos, contratos renegociados e volume financeiro. São Paulo lidera a lista, com 19.810 clientes (30% do total), 31.595 contratos (32% do total) e R$ 900 milhões em volume negociado (30% do total). Em Minas, 5.427 clientes renegociaram 7.963 contratos, num valor total de R$ 238 milhões. No Rio, 5.386 clientes celebraram 8.508 novos contratos com volume renegociado de R$ 241 milhões.