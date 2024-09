No Acre, turistas gastaram mais de R$ 200 por dia durante viagens em 2023, diz IBGE

Um levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (13), revelou que em 2023, os turistas que viajaram ao Acre, gastaram, por dia, uma média R$ 219 por dia, ocupando 19º no ranking entre as federações e o país.

O valor ficou abaixo da média nacional, que foi de R$ 243. Os estados onde o turista desembolsaram mais dinheiro por dia foram: Alagoas (R$ 366), Distrito Federal (R$ 342) e Rio de Janeiro (R$ 332).

Por outro lado, os que menos desembolsaram foram: Amazonas (R$ 153), Pará (R$ 151) e Amapá (R$ 111), todos na região Norte.

O levantamento mostrou ainda que o gasto médio de uma viagem doméstica no Brasil foi de R$ 1.639. Em uma retomada do turismo após o período de pandemia, mais de R$ 20 bilhões foram gastos em viagens no ano passado, um aumento de 78,6% em comparação a 2021.

Veja abaixo o gasto médio diário por pessoa em cada estado brasileiro durante uma viagem:

Alagoas – R$ 366

Distrito Federal – R$ 342

Rio de Janeiro – R$ 332

Ceará – R$ 321

Pernambuco – R$ 308

Mato Grosso – R$ 282

Bahia – R$ 277

Santa Catarina – R$ 277

Rio Grande do Norte – R$ 272

São Paulo – R$ 262

Espírito Santo – R$ 260

Rio Grande do Sul – R$ 246

Paraná – R$ 243

Brasil – R$ 243

Goiás – R$ 229

Mato Grosso do Sul – R$ 229

Tocantins – R$ 229

Rondônia – R$ 222

Acre – R$ 219

Piauí – R$ 210

Paraíba – R$ 206

Minas Gerais – R$ 204

Sergipe – R$ 203

Roraima – R$ 170

Maranhão – R$ 165

Amazonas – R$ 153

Pará – R$ 151

Amapá – R$ 111