Obi Ndefo, ator de “Jornada nas Estrelas” e “Dawson’s Creek”, morre aos 51 anos

O ator Obi Ndefo, de “Jornada nas Estrelas” e da série “Dawson’s Creek”, morreu aos 51 anos, segundo sua irmã, Nkem Ndefo. Ela publicou uma foto com o artista e lamentou a notícia nas redes sociais no sábado (31). A causa da morte não foi divulgada.

“De coração partido pela perda do meu irmão mais novo, mas sabendo que ele finalmente está em paz”, escreveu ela no Instagram e Facebook.

Formado em teatro pela Universidade de Yale, segundo o perfil do artista no L.A. Theatre Works, Ndefo teve papéis na televisão com os seriados “Angel”, “The Jamie Foxx Show”, “Stargate SG-1”, “Crossing Jordan”, “Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine” e “Jornada nas Estrelas: Voyager”.

Acidente de carro

Fundador da organização sem fins lucrativos Arts Alliance for Humanity, que apoia a educação artística em escolas públicas e comunidades, Obi Ndefo sofreu um acidente de carro e perdeu as duas pernas em 2019.

No seu perfil no Instagram, o ator divulgava uma arrecadação online para ajudar nos custos das novas próteses, cirurgias, hospitais, além da adaptação de sua casa para acessibilidade de cadeiras de rodas. Conforme o relato, médicos consideraram “um milagre” Ndefo sobreviver ao acidente.

“Enquanto terminava suas compras no Erewhon Natural Foods Market na Beverly Blvd., em Los Angeles (após dar sua aula de ioga no sábado à noite), o corpo de Obi foi atingido diretamente por trás por um motorista sob efeito de álcool e drogas, desviando-se perigosamente, a mais de 60 km/h”, escreveu sua mãe, Susan Matranga, e o artista na descrição da vaquinha online.

Nas redes sociais, Ndefo compartilhava sua rotina de exercícios físicos e prática de ioga. Em uma das publicações, ele agradeceu os cuidados dos médicos e das enfermeiras. “Emergiremos da escuridão e da dúvida para o amor e a luz, como uma borboleta saindo de seu casulo”, dizia.