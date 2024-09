Pesquisa Quaest: Bocalom tem 47% dos votos contra 36% de Marcus Alexandre

Uma nova pesquisa realizada pela Quaest, encomendada pela Rede Amazônica, foi divulgada a apenas 20 dias das eleições para a Prefeitura de Rio Branco.

O levantameto, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro com 740 eleitores e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revela um cenário competitivo com Tião Bocalom (PL) à frente de Marcus Alexandre (MDB), mas ambos em empate técnico, considerando a margem de erro.

Candidatos à Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom e Marcus Alexandre seguem em disputa acirrada, conforme dados da pesquisa Quaest/Foto: ReproduçãoConfira a pesquisa anterior: Pesquisa da Quaest mostra quem está na frente na disputa pela prefeitura de Rio Branco

Intenção de voto (Pesquisa Estimulada):

Tião Bocalom (PL): 47% (na pesquisa anterior, 44%)

Marcus Alexandre (MDB): 43% (mantém o mesmo percentual)

Emerson Jarude (NOVO): 5% (sem alteração)

Jenilson Leite (PSB): 4% (subiu de 2%)

Indecisos: 4% (anteriormente, 2%) Brancos/nulos: 4%

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa estimulada mostra uma vantagem crescente de Bocalom sobre Marcus Alexandre, mas o cenário ainda permanece dentro de um empate técnico.

Intenção de voto (Pesquisa Espontânea):

Tião Bocalom (PL): 39% (anteriormente, 28%)

Marcus Alexandre (MDB): 23% (anteriormente, 24%)

Emerson Jarude (NOVO): 2%

Jenilson Leite (PSB): 1%

No levantamento espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Bocalom também registra crescimento, enquanto Marcus Alexandre e os demais candidatos mantêm-se estáveis.

Cenário de segundo turno:

Tião Bocalom: 50%

Marcus Alexandre: 43%

Aqui, o cenário continua tecnicamente empatado, com a diferença dentro da margem de erro. 1% dos eleitores ainda não decidiu, e 6% votariam branco ou nulo.

Rejeição dos candidatos:

Marcus Alexandre: 37%

Tião Bocalom: 34%

Emerson Jarude: 34%

Jenilson Leite: 30%

A rejeição de Marcus Alexandre cresceu em relação ao levantamento anterior, onde ele tinha 32%. Jarude e Bocalom também apresentam rejeição elevada, mas estável.

Avaliação da gestão de Bocalom:

Positiva: 45%

Regular: 36%

Negativa: 18%

Não souberam ou não responderam: 1%

O levantamento demonstra uma leve melhora na avaliação da gestão de Tião Bocalom. Comparando com a pesquisa anterior, houve um crescimento no número de eleitores que consideram a administração positiva.

Esses dados reforçam a competitividade da disputa em Rio Branco, com Tião Bocalom consolidando sua liderança, enquanto Marcus Alexandre tenta manter-se próximo. A alta taxa de indecisos e o empate técnico apontam para uma reta final de campanha decisiva.

Confira os dados oficiais: