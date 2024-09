Polícia Federal deflagra ‘Operação Opus’, para combater crimes ambientais no Acre

A Polícia Federal, em colaboração com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), deflagrou a Operação Opus no município de Manoel Urbano, Acre, para coibir crimes ambientais na região da Amazônia Legal. Essa operação é voltada para o combate ao desmatamento ilegal e práticas associadas, como queimadas criminosas.

Durante a ação, um indivíduo foi preso em flagrante enquanto realizava desmatamento contínuo utilizando motosserras. Equipamentos, como motosserras e combustíveis, que seriam usados para atear fogo na área desmatada, também foram apreendidos, revelando um ciclo criminoso que combina a derrubada de árvores com a degradação por queimadas.

A Operação Opus é parte de um esforço integrado entre diversas instituições, visando combater as atividades ilegais que têm devastado a floresta amazônica, de acordo com o plano nacional de prevenção e combate ao desmatamento e queimadas.

A ação não apenas busca interromper a destruição ambiental, mas também responsabilizar os indivíduos envolvidos nesses crimes, que causam danos irreparáveis ao meio ambiente.

As autoridades ressaltaram que iniciativas como essa são essenciais para romper o ciclo de crimes ambientais que afetam a região, trazendo consequências devastadoras para a biodiversidade e a qualidade de vida das populações locais.

Além disso, a captura de responsáveis e a apreensão de equipamentos utilizados em atividades ilegais são passos fundamentais na luta contra a impunidade.

A Polícia Federal enfatiza a importância da participação da comunidade, incentivando os moradores a denunciarem qualquer atividade suspeita que possa ameaçar o meio ambiente.

Denúncias anônimas podem ser feitas através dos canais oficiais, como os telefones 193 ou 190.