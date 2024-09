Prazo de inscrições para a 10ª Viver Ciência é prorrogado; veja a data

A 10ª Mostra Acreana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – Viver Ciência – prorrogou o prazo das inscrições até o dia 30 de setembro. O evento, organizado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) está com data marcada para os dias 21 e 22 de novembro na Escola Jornalista Armando Nogueira, em Rio Branco.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site oficial viverciencia.see.ac.gov.br, onde os participantes deverão cadastrar seus projetos de pesquisa. A apresentação dos projetos será realizada em formato de banner, seguindo as orientações estabelecidas no regulamento que também está disponível no site.

Com o tema “Tecnologias e saberes tradicionais para uma Amazônia sustentável”, a mostra tem como objetivo incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimento de projetos entre estudantes e professores. Podem participar alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de instituições de Ensino Superior, tanto da rede pública quanto privada.

A coordenadora das ações da mostra em Rio Branco, Anne Ruela, ressalta que o evento oferece uma oportunidade única para que os estudantes apresentem seus projetos de pesquisa, troquem experiências e contribuam para soluções inovadoras voltadas à sustentabilidade na Amazônia.

“A Viver Ciência promove o protagonismo estudantil, valoriza a interdisciplinaridade e o uso de saberes tradicionais e tecnologias, permitindo que os jovens ampliem seus conhecimentos científicos e fortaleçam suas habilidades para enfrentar desafios globais e locais”, destaca.