Presidente da Faeac fala de novos investimentos e futuro do agronegócio na Expoacre 2024

Na maior feira do agronegócio do Acre, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) falou ao ContilNet sobre os próximos passos da instituição no investimento do ramo no estado neste domingo (01).

“É importante colocar o Acre na bala comum com outros estados”, disse o presidente citando a exportação de carne para China, discutida com grupo de produtores mais cedo no evento.

“Temos no Acre, hoje, 400 mil hectares, ditos pela Embrapa, agricultáveis”, revelou falando sobre o futuro do cenário do agronegócio acreano.

Além disso, ele também citou o fortalecimento da cultura da Soja e do Mikjo no Acre visando uma cadeia de produção mais abrangente para o estado.

Atualmente, o Acre exporta R$50 milhões ao ano e visa os R$100 milhões no próximo ano.

