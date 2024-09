Professor compõe música em homenagem a cidade de Sena Madureira; OUÇA

Nesta quarta-feira (25) a cidade de Sena Madureira comemorou 120 anos de fundação. Muitas homenagens foram feitas, inclusive com a realização do Desfile cívico das Escolas e Instituições. Mas, as homenagens não pararam por aí. O professor Sebastião Alves compôs uma música para homenagear o município centenário.

A música se chama “História de Sena Madureira” e já está tocando nas Rádios locais. O intérprete é o cantor senamadureirense Denis Araújo.

“Essa música foi o pedido de um amigo. Ele disse que já conhecia as minhas composições, porém, pediu que eu fizesse uma música para homenagear Sena Madureira. Comecei a trabalhar e, num primeiro momento, vi que seria meio complicado porque eu tinha que fazer uma mini-biografia. Depois dela pronta, pedi a orientação de duas professoras amigas minhas e deu tudo certo. A gente começou desde o seringal Santa Fé até os dias atuais”, relatou Sebastião Alves.

Encravada no vale do Iaco, Sena Madureira é uma das principais cidades do Acre.

Ouça a música: