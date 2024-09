Prosperidade, proteção e conexão: vela produzida por acreana é destaque na Expoacre

A acreana Emmanuelle Toneli, da Divittae, é uma das mulheres empreendedoras que se destacam na Expoacre 2024.

Com uma loja voltada para a sabedoria e magia ancestral, Emmanuelle traz para a Expoacre diversos cristais para vender. Dentre os produtos com os cristais, há pulseiras, colares, brincos, braceletes e até mesmo incensários.

Um dos itens que chama atenção na Divittae é a vela artesanal, produzida pela Emmanuelle. As velas são feitas com o propósito de manifestar coisas boas através de ervas e cristais.

“É muito importante mostrar nossa marca na Expoacre, que é a maior feira de empreendedorismo do estado. Então, estou muito feliz com essa experiência, com essa oportunidade espero que no próximo ano a gente possa vir também. Esse ano nós trouxemos brincos, pulseiras, colares e outros acessórios, além dos cristais”, disse.