Proteja-se contra a gripe: vacinação contra a influenza acontecerá neste sábado no Via Verde Shopping

No próximo sábado, 28 de setembro, o Via Verde Shopping terá uma importante ação de saúde pública: o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A ação faz parte de uma campanha nacional promovida pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de imunizar a população contra o vírus da gripe, que pode causar complicações graves, especialmente em grupos de risco, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

A vacinação acontecerá das 14h às 21h, em um espaço especialmente preparado no Via Verde Shopping. Com uma equipe dedicada, composta por duas vacinadoras e duas registradoras, garantindo um atendimento ágil e organizado, o que garante sem as filas de espera.

Toda a população está convidada a se vacinar, com foco especial nos grupos prioritários, como idosos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A vacina é gratuita, segura e recomendada anualmente, devido às mutações frequentes do vírus da Influenza.

Para receber a vacina, é necessário apenas apresentar um documento de identificação, como RG ou CNH. Não é preciso agendar, e o processo é simples e rápido.

Vacinar-se é um ato de proteção coletiva Além de proteger sua saúde, ao se vacinar, você ajuda a reduzir a circulação do vírus na comunidade, especialmente protegendo aqueles que não podem se imunizar por razões de saúde.

Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)

Horário: das 14h às 21h

Local: Via Verde Shopping

Para mais informações acesse o site www.viaverdeshopping.com.br.