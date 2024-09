“Puta sou eu”, diz Marcos Oliveira sobre ajuda de Deolane e “Beiçola”

Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, voltou a comentar sobre as doações que recebeu após relatar dificuldade financeira nas redes sociais. Além de receber um valor em dinheiro de Martina Oliveira, conhecida como Beiçola do Privacy, o artista também ganhou um dinheiro de Deolane Bezerra.

Após Deolane ser presa em Pernambuco, nessa quarta-feira (4/9), em operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais, internautas teceram críticas ao ator por ter recebido R$ 50 mil da advogada.

“Não posso desistir de viver, mesmo quando o tribunal da internet me condena à morte por ter recebido ajuda de Deolane”, disse Marcos ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Sobre a ajuda de Martina Oliveira, Beiçola defendeu a produtora de conteúdo adulto: “A puta sou eu. Me prostituo nas artes fazendo qualquer papel só para poder atuar.”

Ajuda de Deolane

Em outubro do ano passado, Deolane se sensibilizou com a situação do ator e foi até sua casa, além de ter feito um Pix no valor de R$ 50 mil.