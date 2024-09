Quem é Rodrigo Dourado, diretor que substitui Boninho na TV Globo

O diretor de televisão Rodrigo Dourado assumirá o lugar de Boninho na direção dos reality shows da TV Globo, que anunciou sua saída da emissora após 40 anos na casa nesta sexta-feira (13).

Colegas há cerca de 25 anos, a dupla comandou junta edições de Big Brother Brasil (BBB) e está à frente do programa em cartaz Estrela da Casa. O jornalista migrou para o entretenimento e entrou na Globo em 2002, quando integrou a equipe do BBB ao lado do Big Boss.

Além do principal reality da casa, fez parte de produções como No Limite, Fama, The Voice e Hipertensão. Também foi um dos responsáveis pela criação do atual show da TV Globo, o Estrela da Casa.

No BBB ganhou espaço rapidamente, se tornando o diretor responsável pelo conteúdo, da pós-produção e da direção de festas. Ainda, Dourado esteve a frente de programas como a “Central da Copa” na Copa do Mundo de 2018.

Em sua nota de despedida, nas redes sociais, Boninho exaltou o companheiro de profissão. “Saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos”.

E concluiu: “Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos.”