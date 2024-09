Quem são os candidatos mais gatos das eleições em Rio Branco? Veja na lista do ContilNet

Neste ano, pela primeira vez, os eleitores de Rio Branco vão escolher 21 novos vereadores para a Câmara Municipal. Ao todo, o eleitor terá como opção 317 candidatos ao cargo para votar no dia 06 de outubro.

O ContilNet fez a tradicional lista com os candidatos mais gatos nas eleições deste ano. São 14 nomes, de diferentes idades e partidos.

Veja agora, por ordem alfabética:

1. André Kamai – PT

Uma das apostas do PT para a Câmara Municipal é o sociólogo André Kamai, de 43 anos.

2. Bruno Moraes – Progressistas

O empresário Bruno Moraes, aos 37 anos, é um dos candidatos do Progressistas na disputa por uma cadeira na Câmara de Rio Branco. Em 2022, ele teve mais de 5 mil votos para deputado federal.

3. Carlos Gomes – PV

Aos 35 anos, o assistente social Carlos Gomes, do PV, já é um político conhecido na capital. Em 2016, ele chegou a ser candidato a prefeito da capital.

4. Felipe Tchê – Progressistas

O advogado Felipe Tchê, aos 37 anos, é mais um na lista do Progressistas. Ele é filho do deputado estadual Luis Tchê.

5. Felipe Salgado – NOVO

O estudante de jornalismo e influenciador digital, Felipe Salgado é o mais novo na lista, com 26 anos.

6. Francineudo Costa – União Brasil

O empresário Francineudo Costa, do União Brasil, aos 39 anos, também é um político conhecido na capital.

7. Igor Oliveira – NOVO

Com 34 anos, Igor Oliveira é mais um candidato do NOVO na lista. Ele é policial militar e técnico do Galvez, time futebol da capital.

8. Matheus Paiva – União Brasil

Aos 26 anos, o advogado Matheus Paiva tem como lema a ‘juventude que traz a mudança’.

9. Moacir Júnior – Solidariedade

O empresário Moacir Júnior é o proprietário do Picanha Mix, um dos restaurantes mais badalados de Rio Branco. Ele tem 34 anos e disputa o cargo pelo Solidariedade.

10. Natan Franceschi – PSDB

Natan Franceschi é mais um advogado na lista de candidatos. Ele tem 33 anos e disputa o cargo pelo PSDB.

11. Pablo Angelim – Republicanos

Advogado, professor e servidor público, Pablo Angelim, do Republicanos, ainda é colunista jurídico. Ele tem 41 anos.

12. Rene Fontes – Solidariedade

Aos 36 anos, Rene Fontes é policial penal e um político conhecido de Rio Branco. Ele também é empresário e tem mais de 12 mil seguidores nas redes sociais.

13. Samir Bestene – Progressistas

Empresário e economista formado pela Ufac, Samir Bestene foi um dos vereadores mais votados nas últimas eleições. Ele disputa a reeleição pelo Progressistas, aos 46 anos de idade.

14. Zé Lopes – Republicanos

O pecuarista Zé Lopes também é advogado e administrador. Tem 42 anos e disputa o cargo pelo Republicanos.