Receptividade da população em carreata de Jéssica em vilas fortalece campanha do 15

Em ritmo de muita alegria e receptividade da população, a candidata do MDB 15 Jéssica Sales e João Tota participaram na última quarta-feira, 25, de carreata nas vilas Pentecoste, Assis Brasil e Deracre. Durante a noite, Jéssica participou de comício na vila Assis Brasil e destacou seu compromisso de construir um centro esportivo com pista de caminhada, academia popular e uma praça para a diversão das famílias.

No percurso da carreata, a população estava saindo de suas casas para prestigiar a passagem de Jéssica e Tota, demonstrando seu carinho pela candidatura do 15.

Em meio a cada quilômetros percorridos, a população se juntava a carreata para fortalecer a mensagem de mudança que Cruzeiro do Sul precisa para voltar ao caminho do desenvolvimento.

Para Jéssica Sales o momento é de se manter firme na reta final de campanha. “Vamos continuar caminhando lado a lado com o povo, rumo a uma Cruzeiro do Sul mais justa e próspera para todos. Em cada aceno sentimos a esperança e união que nos aproxima ainda mais. Juntos vamos trabalhar para fazer uma política de resultados.

A emedebista também participou do comício na vila Assis Brasil, onde destacou que irá ampliar o sistema de abastecimento de água, construir um complexo esportivo, uma unidade de saúde, murar toda a área do cemitério e garantir o apoio aos trabalhadores do mercado.

