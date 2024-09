Reese Witherspoon divulga seleção de elenco para sequência de “Legalmente Loira”

A atriz Reese Witherspoon, 48, publicou em suas redes socias nesta quarta-feira (25) a notícia de que a seleção de atrizes para o papel de Elle Woods em “Elle”, o prequel de “Legalmente Loira”, está aberta para o público geral.

“Estou muito animada para ver todas as suas versões fabulosas da vegetariana geminiana favorita de todos”, escreveu na legenda.

Contando a história anterior a da produção original, a trama — criada por Laura Kittrell e que conta com Witherspoon com produtora executivas — retornará à adolescência da personagem e contará como ela se tornou um verdadeiro ícone.

A produção de Witherspoon é feita por meio da Hello Sunshine, empresa criada em 2016 visando criar obras com foco em mulheres, no poder feminino e no empoderamento.

Alguns longas-metragens e séries de sucesso estão na lista de trabalhos da produtora, como “Pequenos Incêndios por Toda Parte”, “Big Little Lies”, “Daisy Jones & The Six”, entre outros.

No filme original, lançado em 2001, Elle Woods (Reese Witherspoon) é trocada por outra pelo namorado, Warner Huntington III (Matthew Davis), quando ele vai para a faculdade.

O objetivo da garota era casar com o ex, que justifica o término por ela ser fútil. Com isso, Elle não se dá por vencida e decide estudar a fim de também passar para o curso de Direito e provar sua inteligência.