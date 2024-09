Rodeio, show nacional e outras atrações: confira a programação segunda noite da Expoacre

A Expoacre 2024 continua sua programação com uma série de atrações imperdíveis no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, neste domingo (1º) . A segunda noite da feira promete uma mistura de rodeio emocionante e entretenimento de alto nível para todos os gostos.

A abertura ao público acontece às 18h, com estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento.

Às 20h, as provas de rodeio terão continuidade, com homenagens especiais, trazendo um espetáculo de habilidades e emoção para os presentes.

O ponto alto da noite será o show nacional do cantor Biguinho Sensação, que se apresenta no palco principal a partir das 23h. O artista, conhecido por seu talento e carisma, promete animar o público com um repertório contagiante e novas parcerias, incluindo a recente colaboração com Raquel dos Recalados na música “Sonho Lindo”.

As atividades nos estandes de exposições e gastronomia terão seu fechamento programado para a meia-noite, enquanto a feira será encerrada às 3h da manhã, seguindo o cronograma habitual.

A Expoacre continua a ser um ponto de encontro vibrante para a comunidade local e visitantes, oferecendo uma experiência completa de lazer e negócios durante todas as suas noites. Não perca a chance de aproveitar as atrações deste domingo e vivenciar o melhor da cultura e entretenimento do Acre.

Transmissão ao vivo

O ContilNet Notícias vai cobrir esta e todas as próximas noites do evento ao lado da San Francisco Filmes e TV Rio Branco. A transmissão incluirá rodeio, entrevistas, humor, gastronomia, negócios e muito mais.

O ContilNet também terá parcerias com Sicredi Biomas e TOP Mídia. A cobertura ao vivo ocorrerá nas nove noites da feira. Haverá também uma cobertura especial da Cavalgada, que marca o início da Expoacre.

Acompanhe tudo pelo Instagram (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias). O site já tem uma página dedicada à Expoacre, com conteúdos jornalísticos e transmissões ao vivo. A feira inicou em 31 de agosto e vai até 8 de setembro.

Conheça Biguinho Sensação no You Tube: