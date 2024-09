Saiba por que mãe de MC Kevin e Deolane não se falam

De acordo com o jornal Extra, o rompimento entre as duas ocorreu quando Dona Val se casou e não convidou a ex-nora para a cerimônia, em novembro do último ano. Elas pararam, inclusive, de seguir uma à outra no Instagram.

Vale lembrar também que as duas chegaram a brigar logo após a morte do artista, mas fizeram as pazes e afirmaram que iriam “cuidar juntas do legado” de MC Kevin. Mas, elas acabaram se afastando conforme Deolane ficou famosa.

Mãe de MC Kevin abre o jogo sobre relação com Deolane

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, abriu o jogo sobre a relação com Deolane Bezerra. No momento de sua morte, em maio de 2021, o funkeiro era casado com a advogada criminalista.

“Deolane foi uma pessoa que esteve na vida do Kevin. Quando ele faleceu, ele estava com ela e hoje todo mundo a conhece. Acho que cada um tem sua forma de vida, hoje ela trabalha com a imagem dela, com as coisas que ela faz”, disse Val, como é conhecida, para Gabriel Perline, do IG Gente.

A mãe de MC Kevin disse que Deolane seguiu a sua vida como a pessoa que estava com o funkeiro. “Então, eu segui a minha vida como mãe do Kevin e ela seguiu a dela como a pessoa com quem o Kevin estava”, completou.