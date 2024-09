Sebrae e Senai apresentam programa Brasil Mais Produtivo na Expoacre

O programa Brasil Mais Produtivo ganhou um espaço no Sebrae, na Expoacre 2024. No ambiente, o Senai e Sebrae estão apresentando a plataforma e as tecnologias para aprimoramento de indústrias e empresas de comércios e serviços.

Os serviços são voltados para micro, pequena e médias empresas. O objetivo é trazê-los para o Brasil Mais Produtivo, onde ao aderir à plataforma um agente iniciará o acompanhamento para fazer o diagnóstico e identificar as necessidades da empresa. Caso ela tenha a necessidade daquela tecnologia específica, serão indicadas consultorias voltadas especificamente para atender aquele empresário.

Segundo Sônia Caroline Pinheiro, analista técnica do Sebrae, o programa é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Sebrae e Senai, que desenvolve a questão da produtividade das empresas. “Atualmente o Sebrae trabalha com 10 empresas em parceria com o Senai, que é basicamente manufatura enxuta, que é a questão de produtividade, melhora na produtividade e na tecnologia dentro das empresas”, disse.

João Lucas Martins, consultor de tecnologia do Senai, disse que explicou que o Senai faz parte da transformação digital e também atua com a produtividade. “O Brasil Mais Produtivo tem o intuito de melhorar e ampliar a indústria do nosso país. É uma parceria entre o BNDES, Finep e Embrapii.

O programa trabalha a disseminação das melhores práticas produtivas e gerenciais, com soluções de rápida implementação, baixo custo, alto impacto e resultados mensuráveis para as empresas industriais.

As duas consultorias disponíveis são:

A Consultoria em Manufatura Enxuta prioriza a solução para aplicação de ferramentas específicas para a eliminação de desperdícios de produção no chão de fábrica, com aumento da produtividade.

A Consultoria em Eficiência Energética realiza um levantamento de informações sobre o histórico de consumo dos principais usos finais do chão de fábrica, propondo ações para otimizar o uso de insumos energeticos, eliminando desperdícios, reduzindo custos com energia e a emissão de CO2, tornando o chão de fábrica mais limpo.

O Brasil Mais Produtivo é o maior programa de apoio à produtividade e a transformação digital para MPMEs do Brasil.