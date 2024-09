Secretário de Obras anuncia data da entrega do Teatrão e da Biblioteca da Floresta; confira

O secretário de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes, foi um dos entrevistados do ContilNet na transmissão da Expoacre 2024, nesta sexta-feira (6).

Na conversa, ele anunciou que as obras do Teatrão e da Biblioteca da Floresta, ambas em Rio Branco, deverão ser entregues no ano que vem.

No caso do Teatrão, o investimento é de aproximadamente R$ 4,8 milhões, fruto de emenda parlamentar da então senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, disponibilizada por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).

Ítalo lembrou que além da revitalização do espaço, a SEOP também trabalha na ampliação do Teatrão. “Essa ampliação é para ter um camarim, um espaço para que o artista possa fazer um treino antes de entrar no palco e mais importante, no Teatrão nós tínhamos a acessibilidade limitada para quem ia assistir a peça, e quase nenhuma para quem ia se apresentar”, disse o secretário ao anunciar mudanças no espaço.

