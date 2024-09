Senamadureirense de 26 anos é o grande campeão do rodeio da Exposena 2024

O senamadureirense Alexandre Soares, de 26 anos, foi o grande campeão do rodeio da Exposena 2024. A final aconteceu nesta quarta-feira (25).

Mais de 80 peões, de 17 municípios diferentes, concorreram ao prêmio. Do total, apenas cinco seguiram para final.

Alexandre montou bem em todas as baterias que disputou e subiu em 1º lugar no pódio, em casa, na cidade que nasceu e mora. Ele é morador do bairro Jardim Primavera, um dos mais tradicionais de Sena Madureira.

O peão ganhou uma motocicleta zero km, oferecida pela Honda Star Motos.

Os outros peões que disputaram a final também receberam premiações. O segundo colocado recebeu R$ 5 mil, o terceiro R$ 4 mil, o quarto colocado R$ 3 mil e por último, o quinto colocado, recebeu um prêmio de R$ 2 mil.