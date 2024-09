Show de Henry Freitas arrasta multidão na última noite de Expoacre 2024; FOTOS

O dono dos sucessos “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância” e “Me Evita Mais”, Henry Freitas, encerrou as atividades da Expoacre 2024, neste domingo (8). Henry Freitas é um cantor, músico e compositor que, aos 25 anos, já deixou sua marca no mercado fonográfico.

Crescendo no interior da Paraíba, ele cantou em várias bandas locais antes de iniciar sua jornada profissional no Rio Grande do Norte em 2017, com o projeto que leva seu nome.

Pela Expoacre 2024 passaram diversos artistas nacionais e locais, além dos estandes, lojas, empreendimentos e restaurantes, que estão disponíveis para visita até o final da noite deste domingo.

Para quem ainda não visitou a Expoacre, os estandes abrem às 18h e fecham à meia-noite, com encerramento total das atividades às 3h.

Confira fotos do show de Henry Freitas pela Agência de Notícias do Acre: