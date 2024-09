Sindicatos condenam ida de políticos à PF contra o programa Asfalta Rio Branco

Em nota emitida nesta sexta-feira (27) e assinada pelo presidente da entidade, Carlos Afonso Santos, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sindscon) teceu críticas agudas contra parlamentares acreanos que foram à Polícia Federal pedir a suspensão das obras do programa “Asfalta Rio Branco”, executado pela Prefeitura do município.

A nota cita nominalmente o senador Sérgio Petecão (PSD) e os deputados Roberto Duarte (federal, do Republicanos) e Edvaldo Magalhães (estadual, do PC do B) – todos aliados do candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Na quinta-feira (26), o senador Marcio Bittar (UB-AC), aliado do prefeito e candidato à reeleição Tião Bocalom, já havia vindo a público abordando o tema. Disse que, ao fazerem as denúncias à Polícia Federal, os parlamentares que recorreram à instituição não estão preocupados com a qualidade das obras ou com a correta aplicação dos recursos.

“Eles querem suspender as obras com medo de perderem a eleição para Tião Bocalom já no primeiro turno. É que, graças ao programa Asfalta Rio Branco, a Prefeitura está colocando por terra o discurso dos opositores de Tião Bocalom de que sua gestão teria abandonado as ruas da cidade”, disse Márcio Bittar.

“As denúncias estão relacionadas à boa aceitação da população em relação ao nome de Tião Bocalom ao longo da campanha eleitoral. Vamos ganhar no primeiro turno e não permitir a volta dos esquemas do candidato apoiado por Lula na Prefeitura”, acrescentou.

A seguir a íntegra da nota do Sindscon: