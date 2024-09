Snow Patrol lança álbum inédito após seis anos de hiato: “Empolgado e orgulhoso”

Depois de seis anos sem lançar novas músicas, a banda Snow Patrol, formada por Gary Lightbody, Nathan Connolly e Johnny McDaid, divulgou um novo álbum de estúdio nesta sexta-feira (13). Em conversa com a CNN, o vocalista do grupo detalhou mais sobre o projeto, além de revelar que está planejando vir ao Brasil para fazer shows com os outros integrantes.

Intitulado “The Forest Is The Path”, o disco possui 12 faixas. “O último álbum levou sete anos para ser lançado”, disse Gary sobre o “Wildness” (2018). “Então, estamos indo um pouquinho mais rápido”, brincou.

“Estou realmente empolgado para as pessoas ouvirem o álbum. Estou muito, muito orgulhoso dele e, nós planejávamos lançá-lo antes, mas levou o tempo que levou. E é assim que os álbuns são para nós. Eles levam o tempo que precisam.”

Quando perguntado sobre as diferenças e similaridades do atual projeto para os antigos, Gary destacou a presença do produtor Fraser T. Smith, quem já trabalhou com nomes como Adele e Sam Smith.

“Eu acho que nossa música sempre foi honesta, nós não pensamos sobre o que queremos alcançar com a música. Nós apenas fazemos a música pelo bem da música. Isso sempre permaneceu o mesmo e ainda é o mesmo atualmente, como era em 1994. Mas uma grande diferença neste álbum foi Fraser T Smith”, começou.

“Trabalhamos com Jacknife Lee por 20 anos, um dos maiores produtores do mundo e um grande ser humano. Queríamos tentar algo diferente desta vez e trabalhar com Fraser foi isso. E também uma experiência maravilhosa. Fraser é um homem maravilhoso, adorável, gentil, caloroso, inventivo, cheio de ideias, cheio de risadas. Foi um tempo muito divertido no estúdio com ele”, contou.

Detalhando o novo projeto, Gary disse que as faixas vem de um lugar onde ele está sem relacionar amorosamente há muito tempo, mas que também pensou muito sobre o conceito de tempo para montá-lo.

“O amor é uma parte importante de cada álbum para mim. Eu quero tentar pensar sobre isso de maneiras diferentes. Eu não quero me repetir. Então, eu acho que tentei fazer isso dessa forma. Eu não estou em um relacionamento há um bom tempo. Então, falar sobre amor no passado não é o mesmo que falar sobre amor agora, no momento, são duas coisas muito diferentes.”

“Mas eu acho que em geral o tempo é o maior tema neste álbum. Como o tempo pode ser travesso. Deveria ser um segundo após o outro e seguir um padrão linear. Mas, sabe, ouvir seu coração, não é assim, o tempo acelera e desacelera se você está apaixonado ou com dor ou em luto ou com alegria ou muitas outras emoções, não experimentamos o mundo no mesmo ritmo constante de segundo a segundo em nossos corações e em nossas cabeças”, explicou.

Snow Patrol ficou muito conhecida pelas canções “Chasing Cars” e Open Your Eyes”.

Em 2019, “Chasing Cars” foi coroada como a canção mais tocada do século 21 nas rádios britânicas. Fazendo sucesso até os dias de hoje, com reproduções da canção em redes sociais como TikTok, a música não intimida Gary Lightbody na hora de fazer novas músicas.

“‘Chasing Cars’ significa muito para nós, mas não significa mais do que outras músicas. Quando tocamos ela ao público, ela recebe uma reação extraordinária. Mas ‘Run’, ‘Open Your Eyes’ e ‘Just Say Yes’ também. É uma música que significa muito, mas isso não adiciona pressão, adiciona combustível.

Snow Patrol no Brasil?

Durante a entrevista, Gary também revelou que o grupo está “planejando” vir ao Brasil em 2025. Atualmente, a banda segue em turnê pela Europa.

Snow Patrol não vem ao Brasil desde 2019, quando apresentou um show reduzido no festival Lollapalooza. O grupo performou por cerca de meia hora após sofrer uma interrupção em decorrência de raios e muita chuva dominarem o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.