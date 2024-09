Subcomandante do Corpo de Bombeiros preso por dirigir embriagado é solto após pagar fiança

O tenente Rosivan Cavalcante, comandante do 7° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, no interior do Acre, foi solto na tarde da última terça-feira (17) após pagar a fiança de R$ 5 mil, valor estipulado pela Justiça em audiência de custódia.

O comandante estava preso desde domingo (15), quando atropelou um motociclista na saída do município. Segundo informações da PMAC, o acusado estaria bastante alterado, visivelmente embriagado, e reagiu à prisão, sacando uma arma.

LEIA: Subcomandante dos Bombeiros saca arma ao receber voz de prisão da PM por embriaguez ao volante

Após pagar a fiança, foi colocado medidas cautelares para que o tenente permaneça em liberdade como a proibição de acesso ou frequência a bares, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem autorização judicial, comparecimento mensal para justificar as atividades, manter seu endereço atualizado e outras.

Durante audiência, o militar alegou que houve excesso por alguns policiais quando ele tentou entregar a arma antes da prisão.

Acidente

O condutor da moto, Adegilson de Queiroz Amorim, teve cortes nas pernas, mas não corre risco de morte. Testemunhas contaram que o carro seguia na direção cidade-corcovado e o motorista da moto na direção oposta em sua mão, quando próximo ao local do acidente, o veículo invadiu a pista e colidiu com a motocicleta.

“O tenente, juntamente com seu Advogado, Willian Eleamen, foram na viatura para a delegacia. O veículo Fiat/Fastback foi entregue ao condutor. Já o proprietário da motocicleta foi encaminhado ao hospital com escoriações e cortes nas duas pernas e permaneceu aos cuidados médicos, não sendo possível a realização do Teste do Etilômetro. Todo o procedimento legal foi feito na presença do advogado do tenente Cavalcante e assim confeccionado boletim e entregue juntamente com a arma de fogo com 12 munições intactas. O veículo apresentava amassadura na parte frontal esquerda e porta, e a moto na parte frontal apresentava avarias”, relatou a Polícia Militar.