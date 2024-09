Sul-Americana: Corinthians goleia Fortaleza no agregado e vai às semis

O Corinthians é o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Na Neo Química Arena, o Timão venceu o Fortaleza por 3 x 0 e assegurou uma vaga entre os quatro times que disputarão as semis da competição continental. No jogo de ida, o time de Ramón Díaz já havia vencido o Leão de Pici por 2 x 0 na Arena Castelão.

Garantido nas semifinais, o Corinthians aguarda o resultado do confronto entre Athletico-PR e Racing para conhecer o seu adversário na próxima fase. No jogo de ida, o Furacão venceu a equipe argentina em casa por 1 x 0 e leva a vantagem para a decisão no Estádio Presidente Perón.

Corinthians admnistra o jogo

Com o resultado na mão, o Corinthians recebeu o Fortaleza mirando admnistrar o placar e garantir a classificação. O time de Ramón Díaz foi seguro no primeiro tempo e cedeu poucas chance aos comandados por Vojvoda.

Bem organizado defensivamente, o Timão marcou bem o adersário e teve tranquilidade ao trabalhar o jogo, gerando a melhor chance da primeira metade da partida. Em falha na defesa do Leão de Pici, Igor Coronado aproveitou o espaço para chutar forte e exigir boa defesa do goleiro adversário.

Sem muitos espaços, o Fortaleza ficou de mãos atadas e criou muito pouco nos 45 minutos iniciais. Precisando reverter a desvantagem no placar, a equipe de Vojvoda teve sua melhor chance com Welison, que parou em boa defesa de Hugo Souza.

Segundo tempo

O Fortaleza era melhor no início do segundo tempo e controlava as ações ofensivas após mudanças de Vojvoda no intervalo, mas foi o Corinthians quem abriu o placar na Neo Química Arena. Maior artilheiro da história do estádio do Timão, Angél Romero, que tirou a defesa do Leão de Pici da jogada para colocar o Alvinegro à frente no marcador.

Logo na sequência, com apenas 13 minutos da segunda metade, Coronado ampliou a vantagem para o Corinthians e marcou o sengundo gol do jogo no rebote do goleiro adversário. O Fortaleza chegou a descontar o placar com Breno Lopes, mas a arbitragem assinalou o impedimento do atacante da equipe cearense.

Com um placar confortável, o Corinthians apenas admnistrou a vanatagem do jogo. Grande reforço do Timão na temporada, Memphis Depay fez a sua estreia na competição continental com o pé direito. Na reta final, o holandês deu a assistência para o terceiro gol da equipe na partida. Nos pés de Pedro Henique, o Alvinegro sacrementou a vitória e a vaga nas semifinais da Sul-Americana.

Majestoso no DF

Este foi o último duelo do Timão antes de desembarcar em Brasília. No DF, o Corinthians visita o São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão. O Majestoso acontece neste domingo (29/9), às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha.

Em parceria do Metrópoles Sports com a Arena BRB, Brasília será palco do Majestoso após acordo entre a Arena BRB Mané Garrincha e o São Paulo para que o estádio seja a casa da equipe paulista. Assim, quando o Tricolor não puder mandar seus jogos na capital paulista, terá portas abertas no Distrito Federal.

Somente torcedores do São Paulo poderão acompanhar a partida. Para manter a isonomia do duelo, o clássico terá torcida única do Soberano, mandante do jogo, mesmo sendo realizado em Brasília. No primeiro turno, apenas os torcedores do Corinthians estiveram no estádio. Dessa forma, a venda de ingressos será disponibilizada apenas para a torcida Tricolor.

No início de outubro, o MorumBis será o palco de Bruno Mars, em turnê no Brasil. Devido à logística de organização do show, o São Paulo trouxe o Majestoso para a sua segunda casa, a capital federal.