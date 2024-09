Temporal destrói telhado de casa no Segundo Distrito de Rio Branco; VÍDEO

Uma casa foi destruída pelo temporal registrado na capital Rio Branco no início da manhã desta quinta-feira (5).

Em um vídeo enviando pela Defesa Civil de Rio Branco, é possível ver a destruição na residência, que além do telhado destruído, o concreto também atingiu alguns móveis como sofás e cama. A casa está localizada no Ramal Menino Jesus, na Travessa Apolo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, não há feridos, mas a casa teve parte do teto destruída com a força dos ventos e da chuva.

VEJA O VÍDEO: