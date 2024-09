UNAMA realiza cerimônia de entrega de jalecos para alunos de Farmácia, Nutrição e Enfermagem

A Universidade da Amazônia (UNAMA) realizou nesta semana a tradicional cerimônia de entrega de jalecos para os alunos dos cursos de Farmácia, Nutrição e Enfermagem. Dividida em dois momentos, uma na noite de sexta-feira,13, e outra na manhã deste sábado, 14, a solenidade contou com a participação de 60 alunos que, ao vestirem o jaleco pela primeira vez, deram o primeiro passo simbólico em suas jornadas profissionais.

O evento teve como ponto alto as manifestações de emoção dos presentes, com destaque para Maria Silvestre de Souza, aluna de Enfermagem, que não conteve as lágrimas ao receber seu jaleco.

A mesa de honra foi composta por professores dos respectivos cursos, o coordenador do curso de Enfermagem e o diretor da UNAMA, Fábio Santos. Em seu discurso, Fábio destacou a importância do momento para os alunos e a responsabilidade que o jaleco simboliza.

“É uma honra estar aqui com vocês neste dia tão importante. Este jaleco representa o compromisso com a saúde e com o cuidado ao próximo. Desejo a todos uma trajetória repleta de aprendizado e realizações”, afirmou.

A cerimônia, um marco na vida acadêmica dos estudantes da área da saúde, reforça a missão da UNAMA em proporcionar uma formação humanizada e de qualidade, preparando futuros profissionais para os desafios do mercado.

VEJA FOTOS: