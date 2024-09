VÍDEO: Açougueiro prende a mão em amaciador de carne e é levado ao PS com equipamento ainda preso

O açougueiro Aldemir de Oliveira Guimarães, 26 anos, ficou com a mão presa em um amaciador de carne na tarde desta segunda-feira (16). O fato aconteceu em uma casa de carnes localizada na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Guimarães estava realizando suas atividades de trabalho quando, em um momento de descuido, sua mão escorregou e ficou presa no equipamento.

O 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegou rapidamente ao local. No entanto, a equipe de bombeiros não conseguiu desmontar o amaciador no local do acidente, o que levou à solicitação de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas precisaram transportar Guimarães ao pronto-socorro de Rio Branco com a mão ainda presa no equipamento. Ele foi levado à sala de ortopedia, onde recebeu os devidos atendimentos. No hospital, o Corpo de Bombeiros conseguiu desmontar a máquina e os médicos puderam tratar a lesão.

Apesar de um corte no dedo indicador da mão direita, o estado de Guimarães é estável e não houve necessidade de intervenções mais graves, como amputação.

