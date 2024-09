Vídeo: Blogueirinha e Álvaro debocham da prisão de Deolane Bezerra

A prisão de Deolane Bezerra, na última quarta-feira (4/9), virou tema do De Frente com Blogueirinha, na segunda-feira (9/9). O influenciador Alvaro e a apresentadora debocharam da situação da advogada e caíram na risada ao comentar o caso.

Ao ser questionado sobre o que achava do que estava acontecendo com a ex-Fazenda, o rapaz disse, segurando o riso: “Eu acho uma injustiça com a nossa doutora (risos)”.

Em seguida, Blogueirinha quis saber se o influenciador foi para a porta do presídio protestar pela liberdade de Deolane Bezerra. Ainda em tom de brincadeira, ele respondeu:

“Mandei algumas pessoas da minha família. Eu não podia, senão não estaria aqui hoje, mas eu mandei alguns representantes (risos). Se vocês olharem direitinho, tem meu irmão de 4 anos com um cartaz ‘lili [liberdade] pra doutora’”, apontou.

E o assunto não parou por aí e Alvaro falou sobre as bolsinhas para proteger a tornozeleira eletrônica: “E você viu que estão fazendo agora o negócio [para cobrir o equipamento] com a inicial dela, saiu nas páginas de fofoca, juro. Será que vai virar tendência?”, zoou ele.

E Blogueirinha rebatey: “Eu pensei que ela fosse comprar uma da Gucci”. O rapaz se adirou com essa possibilidade: “Tem da Gucci? Para”, afirmou.

No fim do tema, a apresentadora ainda fez um convite: “Ah, vão fazer pra Deo. Com certeza vão fazer. Inclusive, doutora Deolane está superconvidada pra vir no De Frente assim que você puder sair de casa (risos). Queremos a primeira criminosa. Assim que ela for julgada, obviamente, quero que ela venha aqui e explicar pra gente essa situação”, declarou.

Veja a entrevista completa

Assista ao momento em que Deolane deixa a cadeia

Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina do Recife, na tarde de segunda-feira (9/9), e ficará em prisão domiciliar. Vídeos feitos por fãs e jornalistas que estavam no local mostram o exato momento em que a influenciadora sai da cadeia. Ovacionada pelos fãs, a advogada é carregada até um carro e chega a fazer um protesto a respeito da situação.

“Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. […] Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disparou ela.

Deolane Bezerra foi beneficiada pelo Acordo nº 318, pois tem uma filha menor de 12 anos. Com isso, a prisão preventiva dela foi convertida para domiciliar. Já a mãe dela, Solange Bezerra, não se encaixa nesse artigo e teve o pedido de habeas corpus negado, permanecendo no presídio.

A influenciadora também usará tornozeleira eletrônica. A prisão domiciliar deve ser cumprida todos os dias, incluindo fins de semana. Além disso, a influencer não pode ter contato com os demais investigados, nem se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.

Deolane é liberada, mas mãe continua presa

A notícia que muitos fãs de Deolane Bezerra esperavam, principalmente os que estão acampando na frente do presídio desde a última quarta-feira (4/9), chegou: a advogada e influenciadora vai sair da prisão. Apesar da felicidade por conta disso, a mãe dela, Solange Bezerra, ainda continuará presa.

A informação foi confirmada pela irmã da ex-Fazenda, Dayanne Bezerra, que usou os stories do Instagram para falar sobre o caso, reclamar da decisão da Justiça e convocar as pessoas para continuar lutando.

“Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir pra lá nos ajudar”, pediu ela, antes de completar:

“Vamos sair com a Deolane, mas precisamos, mais do que nunca, da força de vocês pra tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe tá presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?”, questionou.