VÍDEO: Menino de 2 anos morre atropelado ao sair correndo de restaurante

Um menino de 2 anos morreu após ser atropelado ao sair correndo de um restaurante na Avenida Santos Dumont, em Guarujá, no litoral de São Paulo, nesse sábado (28/9). O momento foi captado pelas câmeras de segurança do local (veja abaixo).

O acidente aconteceu por volta das 11h. O pai da criança relatou que o filho soltou sua mão, ainda dentro do estabelecimento, e saiu correndo na direção da rua, sendo atingido por um veículo.

No vídeo é possível ver o menino andando, já solto de seu pai, pelo restaurante. O outro ângulo, mostra exatamente o momento em que ele sai correndo pela porta e vai direto para a rua. Diversas pessoas, tanto as que estavam dentro do estabelecimento, quanto outras na rua, saíram correndo atrás para tentar socorrer a criança.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o menino chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro de Vicente de Carvalho, onde passou por reanimações, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

“A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia da cidade, que requisitou perícia ao veículo”, disse a SSP em nota.

Veja o vídeo: