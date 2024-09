Wanderley Andrade se apresenta na Expoacre nesta quinta-feira; confira a programação

A Expoacre 2024 será marcada por uma apresentação imperdível do cantor paraense Wanderley Andrade, conhecido como o rei do Calypso e ícone do brega. Wanderley se apresenta na Arena do Rodeio a partir das 21h da quinta-feira (5), prometendo uma noite cheia de energia para os acreanos.

O show será gratuito para o público e também uma oportunidade para os fãs conhecerem em primeira mão a nova música do cantor, “Sargento Joel”, além de reviverem os sucessos que consagraram Wanderley no cenário musical.

Em um gesto de carinho e reconhecimento ao público acreano, o cantor cancelou um show em Manaus para estar presente na Expoacre.

Confira a programação completa para a quinta-feira (5):

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre

– Abertura dos estandes de exposições, gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 20h – Show Gospel nacional com Thalles Roberto

– Show Gospel nacional com Thalles Roberto 21h – Show de Wanderley Andrade

– Show de Wanderley Andrade 0h – Fechamento dos estandes de exposições

– Fechamento dos estandes de exposições 3h – Encerramento das atividades

O público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível para contribuir com as ações sociais da feira. Wanderley Andrade promete uma mistura de brega, rock e outros estilos, garantindo um espetáculo vibrante e inesquecível.

