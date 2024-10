12 jogos de FPS em mundo aberto que todo gamer deveria experimentar

O título conquistou uma comunidade de fãs de RPG de mundo aberto que são adeptos da liberdade para decidir o que fazer. As possibilidades são imensas, com diversas atividades a serem realizadas, personagens para interagir e itens a descobrir. Fallout 4 também integra o catálogo do Xbox Game Pass e da PS Plus Extra e Deluxe, que custam mensalmente R$ 52,90 e R$ 59,90, respectivamente. Comprado separadamente, o game sai a partir de R$ 99,50 na PlayStation Store (PS Store), R$ 99,95 no Xbox e R$ 59,90 no Steam, para PC.