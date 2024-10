12 melhores jogos grátis do Xbox que você precisa baixar ainda em 2024

O aguardado sexto capítulo da saga Halo, produzida atualmente pela 343 Industries e Xbox Game Studios, trouxe uma grande aventura singleplayer com Master Chief paga, porém pela primeira vez na série seu multiplayer foi liberado gratuitamente. Jogadores podem competir em uma grande quantidade de modos incluindo os mais simples como Capture the Flag, King of the Hill e Last Spartan Standing, mas também alguns fora do comum para agitar as partidas como Infection, Extraction, Oddball, Super Fiesta e mais.