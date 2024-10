50 Cent quebra silêncio sobre Diddy Combs: “Venho dizendo há 10 anos”

O rapper 50 Cent quebrou o silêncio sobre o caso envolvendo Sean Diddy Combs, preso por uma série de crimes, incluindo tráfico sexual e estupro. A voz de 21 Questions apontou que fala há “10 anos” sobre tudo que envolve Diddy Combs.

“Olha, parece que estou fazendo algumas coisas extremamente ultrajantes, mas não estou. Na verdade, sou eu apenas dizendo o que venho dizendo há 10 anos”, disse Cent à revista People, citando os comentários e brincadeiras que fazia com o caso do produtor.

“Agora isso está se tornando mais evidente nas notícias com as coisas do Puffy, mas, fora isso, eu fico tipo: ‘Cara, é só a minha perspectiva, porque fiquei longe dessas coisas o tempo todo, porque esse não é meu estilo’”, desabafou.