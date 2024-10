A reação de Bolsonaro após Nikolas manifestar apoio a Pablo Marçal

Jair Bolsonaro não gostou do fato de Nikolas Ferreira (PL-MG) manifestar apoio a Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral em São Paulo. O ex-presidente, que indicou um coronel para ser vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB), foi pego de surpresa com a adesão do parlamentar mineiro à candidatura do ex-coach. Não houve consulta prévia.

O episódio, contudo, está longe de representar uma ruptura entre criador e criatura. Em uma conversa reservada, Bolsonaro atribuiu a iniciativa de Nikolas, de 28 anos, ao “ímpeto da juventude”.

Embora considere o movimento do parlamentar um equívoco, o ex-presidente disse que ele próprio agiu de forma semelhante no passado. E encerrou o assunto tecendo elogios a Nikolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, com 1,49 milhões de votos.

A entrada de Nikolas na campanha de Pablo Marçal impulsionou a candidatura do ex-coach em um momento-chave na disputa pelo voto bolsonarista. Para o entorno de Bolsonaro, a curva de crescimento do empresário o colocará no segundo turno da eleição, seja contra Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos (PSol).

Nesta sexta-feira (4/10), em busca do eleitorado conservador, Pablo Marçal enfim declarou apoiar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.