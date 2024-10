Acidente entre motos deixa três pessoas feridas em Rio Branco

Antônio Freitas, 47 anos, Percidia da Silva de Melo, 45, e uma terceira pessoa ainda não identificada ficaram feridas após uma colisão entre motocicletas na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, as motos trafegavam pela Rua Isaura Parente quando, de forma inesperada, as duas motocicletas acabaram batendo.

Com o impacto, três pessoas ficaram feridas. Antônio Freitas teve perda de consciência, laceração nasal e um corte na testa, devido ao capacete não estar afivelado. Na queda, o capacete acabou “voando” de sua cabeça. Percidia sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo. A terceira pessoa recebeu atendimento, mas não quis ir até a unidade de saúde.

Duas ambulâncias, sendo uma básica e outra avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio e Percidia ao pronto-socorro de Rio Branco, onde as vítimas se encontram em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram entregues a parentes das vítimas.