Acre está entre os 10 estados com maior número de candidaturas de militares, diz pesquisa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que foram feitos 463.388 pedidos de registros aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições municipais de 2024.

Segundo levantamento do Instituto Sou da Paz, desse total, 6.918 eram candidatos membros das forças de segurança, como policiais e militares. O Acre está entre os 10 estados com mais candidaturas de militares.

Em todo o Brasil, a votação do último domingo (6) elegeu 759 policiais e militares das Forças Armadas ao cargo de vereador, outros 52 para prefeito e 45 para vice-prefeito.

Entre os estados, Rio de Janeiro tem a maior parcela ligada as forças de segurança em 2024, com 3,48%.

Atrás do Rio de Janeiro, Amapá (2,57%), Roraima (2,16%), Acre (2,08%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (1,95%), Pernambuco (1,87%), Rondônia (1,85%), Alagoas (1,75%) e Amazonas (1,7%).

No Acre, entre as 22 capitais, duas elegeram agentes da força de segurança para o cargo de prefeito. Em Feijó, o delegado Railson Ferreira foi eleito com 49,99% e, em Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes foi eleito com 58,54%.