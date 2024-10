Acre fica em 23º em ranking de maiores notas no Enem, segundo levantamento; entenda

O Acre alcançou a 23ª maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, de acordo com o levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A lista foi divulgada nesta quinta-feira (24).

Em 2022, o Acre também ficou fora das primeiras posições. O Sudeste e Sul dominaram as primeiras posições do ranking, com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se destacando. Enquanto isso, estados das regiões Norte, como Acre e Amazonas, enfrentam dificuldades.

O ranking, que avalia o desempenho de todos os estados brasileiros, reflete a média das notas dos estudantes nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.