Acre fica em segundo lugar no Norte em resultados entre receitas e despesas do Governo

Apesar das previsões pessimistas dos analistas do chamado mercado, a economia do Acre, assim como a do país, vai muito bem, obrigado. É o que indicam os dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) Brasil, uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. A entidade atua no mercado há 12 anos e trabalha por um Estado Democrático de Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus recursos e que respeite a coisa pública.

Dados da entidade, divulgados na semana passada em todo o país, mostram o Acre classificado como o segundo estado do Norte com o maior resultado primário. O resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo. Quando as receitas superam as despesas, o estado registra um superávit primário. Na região Norte, o Acre ficou atrás apenas do Amapá. Veja o ranking:

1° Amapá (3,11%)

2° Acre (1,17%)

3° Rondônia (0,13%)

4° Tocantins (-0,25%)

5° Amazonas (-0,52%)

6° Pará (-0,78%)

7° Roraima (-0,81%)

A CLP Brasil destacou os estados com melhor desempenho no Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia a gestão pública com base em quase 100 indicadores. Esse ranking oferece uma visão abrangente sobre os destaques e desafios de cada estado, considerando diferentes aspectos da administração pública e da economia.