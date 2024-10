Acre já registrou mais de 4 mil casos de violência doméstica, diz observatório

Casos de violência doméstica tem tomado grande destaque com as redes sociais, onde as vítimas se encorajam para denunciar o agressor e, assim, dão força para que outras mulheres também façam denúncias.

Em nove meses, o Acre já registrou 4.289 casos de violência doméstica. Os dados são do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre (MPAC), com dados do Sinesp-PPE/PCAC.

O mês que mais registrou ocorrências do tipo foi em maio, com 507 casos, seguindo de setembro, com 504 ocorrências.

A capital acreana concentra quase metade dos casos do estado com 47,59% e 2.041 em números absolutos, seguido de Cruzeiro do Sul, com 437 casos, o que equivale a 10,19%.

O município do Jordão não possui nenhum registro de ocorrências do tipo. O município também não possui registros de casos de estupro, sendo o único do estado sem casos.

Em 2023 foram registrados 5.564 casos durante todo o ano, com maior número de ocorrências no mês de setembro, com 524 casos.

Para pedir ajuda em casos de violência doméstica, as vítimas devem buscar o 180, que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana.