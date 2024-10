Acreanas são finalistas no maior concurso do mundo para mulheres produtoras de café

O evento de premiação da 7ª edição do Concurso Florada Premiada, promovido pelo Grupo Três Corações, por meio do Centro Rituais de Cafés Especiais, em parceria com Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) será realizado no dia 22 de novembro, durante a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte (MG).

Entre as finalistas, quatro produtoras acreanas. No Acre, a relação das mulheres com o café começou com atuação na colheita e secagem, mas houve um aumento dessa relação com a produção, estando elas presentes na gestão e em todas as etapas do processo produtivo, trazendo diversidade e sensibilidade para produção cafeeira, conforme explica a responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, engenheira agrônoma Michelma Lima.

“Cada vez mais, as mulheres vêm ocupando posições transformadoras no cotidiano e mostrando o quanto são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Na agricultura não poderia ser diferente, e hoje temos a satisfação de anunciar quatro mulheres que irão representar as cafeicultoras do nosso estado no maior concurso do mundo para mulheres produtoras de café”, afirma Michelma Lima.

A nota de corte do concurso Florada Premiada é alta. Para a produtora passar para segunda fase, o café precisa ter nota de acima de 85 pontos. Um café, para ser considerado especial, tem que atingir 80 pontos. Ao todo, o concurso conta com 20 finalistas e o fato de quatro serem acreanas representa um número significativo, por concorrerem produtoras de todo o Brasil.

“Tudo isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, em parceria com outras entidades e, através do nosso governador, que nos deu todas as condições necessárias para que a gente possa discutir a questão das cadeias. Focamos na qualidade, em agregar valor ao nosso produto, somos um estado que preservou a floresta e que podemos dizer, para o Brasil e para o mundo, que nós temos os melhores cafés. Com toda certeza, quem ganha com isso são os nossos produtores e produtoras rurais”, enfatiza o secretário de Estado da Agricultura José Luis Tchê.

Em 2023 o governo promoveu seu primeiro concurso de café, o QualiCafé, e este ano será realizada a 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre.

“Esse resultado tão significativo vem sendo trabalhado desde o ano passado, quando o governo, através da Secretaria de Agricultura, lançou o primeiro concurso de qualidade dos cafés. Essas mesmas produtoras que estão participando, que encaminharam as suas amostras para o concurso da Florada, em nível nacional, também estão participando da segunda edição do concurso de qualidade”, reforça Michelma.

A premiação do Concurso Florada Premiada será realizada da seguinte forma: 1º lugar – 25R$ mil; 2º lugar – 15R$ mil; e 3º lugar – 10R$ mil. Além dos prêmios, a Três Corações garante a compra do lote das finalistas.

Conheça as finalistas

Marivânia Nascimento, cafeicultora do município de Epitaciolândia, trabalha com a cultura do café há três anos e com café especial há dois. “Participar desse concurso é maravilhoso, principalmente quando se trata de um investimento numa área tão pequena que nem a minha, que são 26 hectares. Quando você olha que foi classificado para participar de um concurso, já é gratificante. Principalmente em saber que tem investimento e que vai ter apoio do governo. Sou muito grata por participar desse concurso e ser selecionada, estou muito feliz por isso”, diz.

Antônia dos Santos, produtora do município de Brasileia, trabalha há seis anos com a produção de café e um ano com cafés especiais. “Estou me sentindo muito feliz em estar entre as finalistas do concurso, pois sinto que o meu trabalho e todo o meu empenho está tendo o devido reconhecimento. Minha expectativa é que se abram sempre mais portas, mais oportunidade para as nossas mulheres produtoras”, afirma.

Keyti da Silva, produtora de Brasileia, trabalha há quatro anos com produção de café e um ano com cafés especiais. “Para mim é uma honra sem tamanho, me sinto grata a Deus, por a gente estar lá nessa final do maior concurso em nível mundial, um concurso especialmente desenvolvido para mulheres, que desempenha um trabalho na cafeicultura, um trabalho tão significativo, rico em detalhes, desde a escolha de uma planta, até o manejo e o processo depois dessa colheita. A gente tem percebido que esse olhar clínico da mulher tem um significado muito grande dentro da produção de café especial, que a mulher é mais sensível em todos os aspectos nessa produção e preparação”, avalia.

Eliane Lara é do município de Acrelândia, trabalha com a cadeia produtiva do café há 26 anos e com cafés especiais há um ano. “Estou realizando um grande sonho, que é participar da Florada Premiada. Então meu nome está entre as 20 finalistas e para mim isso é uma felicidade, é um orgulho muito grande estar representando o Acre nesse concurso nacional. Nossa cultura é totalmente familiar, a família inteira trabalha junto, e todos acabam sendo reconhecidos. Esse prêmio não é só meu, é da minha família inteira e temos orgulho de ser cafeicultores”, relata.