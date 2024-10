Adolescente que estaria conduzindo caminhonete sob efeito de álcool atropela motociclista que saía de igreja

Um adolescente, com sinais de embriaguez, atropelou uma pessoa na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, no último domingo (13). A vítima está em estado grave no Hospital do Juruá.

Segundo informações, inicialmente um adulto assumiu estar no volante, mas em seguida informou à polícia que o adolescente causou o acidente e que ambos beberam.

De acordo com o comandante do Pelotão da Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Bruno Fernandes, a caminhonete dirigida pelo adolescente colidiu com a traseira da motocicleta de um homem que estava saindo de uma igreja. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima para uma unidade de saúde.

Segundo a polícia, o adolescente foi identificado, mas não foi encontrado para ser apreendido em flagrante, mas tudo foi formalizado via boletim de ocorrência e a Polícia Civil vai seguir com a investigação. O homem que informou, inicialmente, que seria o condutor, disse que o adolescente já teria se envolvido em outro acidente de trânsito anteriormente.