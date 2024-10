Aluna de Colégio Militar no Acre conquista medalha de ouro em projeto nacional de química

A estudante Ana Carolina Anute Delmonte, do 9º ano do Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, foi agraciada esta semana com a medalha de ouro no projeto Quimeninas, da Olimpíada Feminina de Química, nesta semana.

A iniciativa ressalta uma vitória significativa na área científica para o Acre, com a aluna recebendo medalha de ouro para o estado no projeto Quimeninas, ação do Programa Nacional Olimpíadas de Química.

A realização busca encorajar a participação de meninas de escolas públicas e privadas na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). A competição, que acontece online por meio do sistema da OBQ, visa não apenas aumentar o número de medalhistas femininas em competições nacionais e internacionais, mas também promover o ingresso de jovens nas áreas de ciências, tecnologia e engenharia.

Incentivada por suas professoras, Ana Carolina destacou-se na prova e compartilhou o orgulho de representar o estado: “Me sinto realizada e orgulhosa de ser a medalhista de ouro do estado do Acre. Com esse resultado, vemos que todo esforço é recompensado e que nós, meninas, conseguimos nosso espaço nas áreas de ciências”, revelou.

A competição destina-se a estudantes do 9º ano à 2ª série do ensino médio de todo o Brasil. No ano anterior, o Colégio Militar Dom Pedro II também alcançou destaque com a medalha de Ísis Lorrany Santos Penha, evidenciando o comprometimento da instituição em apoiar competições educacionais e científicas.

Gerido pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o Colégio Militar Dom Pedro II é reconhecido pela estrutura pedagógica que favorece o aprendizado por meio de olimpíadas e outras atividades práticas.