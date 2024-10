Ana Beatriz deixa presidência da Fundhacre, e Pedro Pascoal assume o cargo, cumulativamente

Em edição extra do Diário Oficial do Acre (DOE), saiu o pedido de exoneração da gestora Ana Beatriz de Assis Souza, que ocupava o cargo de presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Na mesma edição do diário, Ana Beatriz foi nomeada como diretora executiva do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Com a saída da gestora, o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, assume, cumulativamente, a presidência da Fundhacre.

Beatriz assumiu a cargo ainda neste ano, após a saída de João Paulo Silva, que se afastou do cargo para concorrer uma vaga na Câmara Municipal, nas eleições de 2024.

Até o momento, não se sabe o que provocou a mudança e se o Governo deve escolher um novo gestor para o Hospital das Clínicas do Acre.