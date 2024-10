Andréa Sorvetão critica outra ex-paquita: ‘Maior cara limpa’

Andréa Sorvetão, ex-paquita e influenciadora, voltou a criticar outra ex-integrante do grupo. Dessa vez, o alvo foi Lana Rhodes, participante da “Geração 2000”. Em um podcast, Andréa expressou sua insatisfação com as declarações da colega.

“Falaram da minha expulsão do grupo. Teve a paquita Lana Rhodes que falou aí num podcast que nem todas as paquitas estavam no grupo, que teve uma que foi tirada. Engraçado que essa menina não fez parte da história, mas fala com uma propriedade assim, né? Nem fez parte do grupo nem participou da história e vai falar na maior cara limpa”, afirmou Sorvetão.

Andréa Sorvetão vem detonando o documentário

Em outra ocasião, Andréa já havia demonstrado sua insatisfação com o documentário sobre as paquitas. “Assisti ao documentário, precisei de um tempo… Preciso adiantar que fiquei indignada! O nome mais falado em mais de 5 horas de duração é o da Marlene Mattos. Concedi um depoimento de algumas horas para o documentário, mas somente alguns minutos foram exibidos”, comentou a influenciadora, mostrando frustração com a edição do material.

Ela ressaltou que o trecho exibido focou apenas em sua saída do grupo. “Lamentavelmente, somente o trecho em que contei, com muita sinceridade e emoção, da minha saída do grupo. Me reportei para aquele momento em que eu era uma adolescente cheia de sonhos, não querendo deixar de ocupar aquele lugar conquistado com muita dedicação: a Paquita Xiquita Sorvetão”, disse, relembrando sua trajetória no grupo liderado por Xuxa.

Trajetória após saída do grupo

Apesar das críticas, Andréa esclareceu que não guarda ressentimentos em relação a Marlene Mattos, com quem continuou trabalhando. “Tempos depois da minha saída, mais madura, me entendi com a Marlene e seguimos trabalhando em outras frentes com muito sucesso, sem qualquer mágoa ou ressentimento!”, concluiu Sorvetão, reafirmando a boa relação que mantém com a ex-diretora.

Sorvetão também comentou sua ausência na pré-estreia do documentário. “Eu não pude falar até o documentário sair e tive que assistir como uma mera telespectadora porque eu não fui convidada para nada, nem pra pré-estreia. Isso, no mínimo, foi antiético, deselegante”, desabafou a influenciadora em uma conversa com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles. Ela ainda mencionou sua dificuldade em assistir todos os episódios de uma vez. “Demorei um pouco a assistir o último episódio porque no 4º eu fiquei tonta”, afirmou, relatando o impacto emocional que o documentário causou.