Associação lança programa de tratamento gratuito para apostadores compulsivos no Brasil

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) anunciou uma iniciativa pioneira para combater o vício em apostas no Brasil. Em parceria com uma plataforma especializada em saúde mental, o projeto oferecerá tratamento gratuito para apostadores que desenvolveram transtorno compulsivo, proporcionando atendimento psicológico e psiquiátrico sem custos.

A medida surge em um momento de crescimento do mercado de apostas no país e de aumento das preocupações com os impactos desse setor na saúde mental da população.

O projeto piloto terá atendimentos presenciais nos meses de outubro e novembro em regiões estratégicas da capital paulista, como Paraisópolis, Heliópolis e Nova Jaguaré. Além disso, serão realizados cerca de 20 mil atendimentos virtuais em todo o país, em busca de garantir amplo acesso ao tratamento.

A iniciativa visa atender tanto apostadores em grandes centros urbanos quanto aqueles em áreas mais afastadas, oferecendo uma estratégia híbrida para maximizar o alcance.

A ANJL também lançou o “selo de adequação”, uma ferramenta para identificar casas de apostas seguras e em processo de regulamentação. A partir de 1º de janeiro todas as empresas legalizadas serão monitoradas pelo Ministério da Fazenda, que divulgou na última terça-feira (1º) a lista das empresas de apostas online autorizadas a operar no Brasil.