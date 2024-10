Anvisa reafirma proibição da comercialização de álcool liquido com teor de 70% no mercado brasileiro

Comunicado da Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária), emitido na sexta-feira (10), reafirma que esta mantida a proibição da venda de álcool líquido com teor de 70%, pelos supermercados brasileiros. Esta proibição segue uma normativa que vem desde 2002 e foi reforçada pela RDC 691/2022, estabelecendo a proibição total a partir de 30 de abril de 2024, revogando exceção criada durante a pandeia do Coronavirus, quando as vendas foram permitidas.

A Anvisa informa que a medida visa aumentar a segurança doméstica, reduzindo acidentes envolvendo queimaduras causadas pela alta inflamabilidade do produto. Durante a pandemia de Covid-19, o álcool líquido 70% voltou temporariamente ao mercado por conta da RDC 766, que atendeu à alta demanda por desinfetantes.

No entanto, esse tipo de álcool deveria deixar as prateleiras em 31 de dezembro de 2023, embora um período adicional para esgotar os estoques tenha sido concedido, estendendo a venda até 29 de abril de 2024. A partir de 1 de maio de 2024, a comercialização desse produto foi completamente proibida, considerando que o dia 30 de abril de 2024 é um domingo.

A razão principal para banir o álcool líquido 70% está relacionada aos riscos de segurança. Devido à sua forma líquida e alta concentração, pode rapidamente se espalhar e intensificar queimaduras em caso de contato com fogo ou calor.

Normas internacionais de segurança, que alertam contra a distribuição de produtos inflamáveis sem controle rigoroso, também influenciaram essa decisão. Prevenir lesões severas e proteger a população sempre foi uma prioridade no estabelecimento dessas regulações.

Mesmo sem o álcool líquido 70%, há várias opções no mercado que asseguram a eficácia na desinfecção doméstica sem os mesmos riscos. Algumas alternativas incluem:

Álcool em gel, que oferece maior controle na aplicação, incluindo a versão 70% que continua disponível no mercado

Lenços desinfetantes para uso fácil e rápido

Álcool em aerossol, ideal para superfícies de difícil acesso

A responsabilidade de implementar esta proibição é compartilhada entre as esferas governamentais brasileiras. As autoridades locais fiscalizam o comércio físico, enquanto a Anvisa supervisa o comércio digital, garantindo que o álcool líquido 70% não chegue aos consumidores de maneira irregular.

Esse esforço coordenado busca evitar infrações e assegurar que as normas sejam cumpridas, protegendo assim a população de possíveis acidentes.

Mesmo sem o álcool líquido 70%, manter a limpeza da casa continua a ser seguro e eficaz. O uso de álcool em gel e outros desinfetantes disponíveis é altamente recomendado. Consultar autoridades de saúde e seguir orientações atualizadas pode auxiliar na escolha das melhores práticas para a desinfecção do lar.